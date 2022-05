Les Rochelais perdants d'avance face au Leinster ? : "À moins d'une gastro..."

06:10

ARRÊT BUFFET - Et revoilà les Rochelais ! Un an après leur défaite face au Stade Toulousain, les Maritimes joueront à nouveau la finale de la Champions Cup, cette fois-ci face à un Leinster qui marche sur l'eau. Après deux défaites en finale de Champions Cup et de Top 14 la saison dernière, est-ce enfin la bonne année pour un titre du côté de la Charente-Maritime ? Arrêt Buffet y répond !