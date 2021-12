"La France va faire le Grand Chelem, je suis prêt à mettre mon livret A en jeu"… Nos paris pour 2022

5 vues | 02:26

ARRÊT BUFFET - Éclosion ou confirmation de certains joueurs, équipe "surprise" en Top 14 et, surtout, Tournoi des 6 Nations victorieux pour les Bleus : voici les paris de l’ancien international français Imanol Harinordoquy et des journalistes du Midi Olympique Arnaud Beurdeley et Jérémy Fadat, pour l'année 2022. Extrait du podcast présenté par Olivier Canton (Eurosport). [Réal. : S. Farvacque]