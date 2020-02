Arnald : "Le seul modèle économique pour le Stade Français était la fusion"

1 858 vues | 01:10

COMMISSION DE DISCIPLINE - Invité de la Commission de Discipline de Mourad Boudjellal, Pierre Arnald (ancien Directeur Général du Stade Français de 2011 à 2017) reconnait être à l’origine de l’idée de la fusion entre les deux clubs. Et pour lui, le projet a toujours été une fusion et non une absorption du Stade Français par le Racing.