Afrique du Sud - 5 choses à savoir sur Cheslin Kolbe

"Qui court plus vite que Kolbe ?" demandent Big Flo et Oli dans leur hymne pour le Stade Toulousain. "Personne !" affirment les rappeurs. L'ailier a en effet été impossible à arrêter ce samedi, lorsqu'il a été planter le 2e essai des Springboks contre l'Angleterre, en finale du Mondial. Champion de France avec les Rouge et Noir, Cheslin Kolbe, désormais aussi champion du monde, a marqué ce tournoi

