6e j. - Retour sur le week-end des clubs français

Retour en images et en chiffres sur les performances des clubs français lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe d'Europe, à l'issue de laquelle le Racing 92 et le Stade Toulousain se sont qualifiés pour les quarts de finale. Les deux équipes tricolores s'affronteront d'ailleurs au prochain stade de la compétition.

