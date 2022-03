VIDÉO - XV de France à un an un Mondial - Lafond : "Après le Grand Chelem, attention aux blessures... et au boulard"

04:45

L'équipe de France de Fabien Galthié a réalisé ce qu'elle cherchait depuis longtemps : la victoire en tournoi des 6 Nations avec le Grand Chelem à la clé. Un bonheur qui ne pouvait tomber plus à pic pour ces Bleus en recherche de titre depuis deux ans et demi. Mais pour Jean-Baptiste Lafond, le plus dur commence : tenir jusqu'à la Coupe du monde dans un an et demi... Et c'est long !