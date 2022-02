Les Previews : la France, enfin à maturité

1 084 vues | 18:33

TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 - 3e épisode des Previews, et après les Anglais et le tenant du titre galois, voici l'épisode que vous attendez tous, celui sur le XV de France. De la densité de l'effectif, au coup de mou des Toulousains en passant par la première de Jaminet, nous tenterons de vous expliquer pourquoi ce XV de France semble plus prêt que jamais à remporter le Tournoi.