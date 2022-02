Les Previews : l'Irlande, au sommet de son art

968 vues | 14:56

On poursuit la présentation de chaque nation du Tournoi et après la France hier, on s'attèle à son principal rival, l'Irlande. Leur opposition lors de la deuxième journée au Stade de France aura tout d'une finale. Le XV du Trèfle reste sur un impressionnant succès face aux Blacks et une écrasante victoire 53 à 7 sur l'Argentine. 15 minutes d'analyses pour tout savoir sur les hommes d'Andy Farrell.