"La façon dont l’équipe de France s’entraîne colle à la réalité du rugby, aux demandes du jeu"

POULAIN RAFFÛTE – Intéressé par le coaching depuis un passage en Nouvelle-Zélande, l’ancien joueur professionnel Régis Lespinas partage sa vision de l’entraînement via "Sport Process Academy" et dirige les Crabos de Brive. Dans cet extrait du podcast animé par Raphaël Poulain et Arnaud Beurdeley, il salue la méthode du XV de France, à quelques jours du Tournoi des 6 Nations. [Réal : S. Farvacque.)