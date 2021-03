Histoires de stades : Twickenham, là où bat le coeur du rugby anglais

5 vues | 03:18

TOURNOI DES 6 NATIONS - Twickenham est le plus grand stade à accueillir uniquement du rugby en Europe. Cette enceinte mythique existe depuis 1909. En plus d'accueillir les matches de l'Angleterre, elle a été le théâtre de deux finales de Coupes du monde en 1991 et en 2015. Découvrez son histoire avant le Crunch entre l'Angleterre et la France.