"Profitons de l’instant présent !"

6 NATIONS - L'équipe de France est en tête après deux journées. Que demander de mieux ? Plus de maîtrise ? Un jeu léché ? Peut-être, mais selon Raphaël Poulain, il est surtout temps de se réjouir. Notre consultant a estimé ce jeudi que les Bleus étaient sur la bonne voie et méritaient que leur public et leurs suiveurs s'enthousiasment pour eux. [Présentation Damien Bourdeilh, réal Simon Farvacque]