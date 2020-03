De l'Ecossais, de l'Anglais et aucun Français : notre XV du week-end

767 vues | 02:37

6 NATIONS - Avec un match reporté (Irlande-Italie) et deux victoires à domicile face aux Gallois et aux Français, Anglais et Ecossais se taillent la part du lion dans notre équipe-type du week-end, après la 4e journée du Tournoi, concoctée comme toutes les semaines par les journalistes du Midol.