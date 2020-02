Notre XV du week-end : Dupont, Alldritt, Ollivon, mais pas que...

13 943 vues | 02:37

6 NATIONS - Avec 5 Tricolores suite à la superbe prestation face aux anglais, la France est compte le plus de réprésentants dans notre équipe du week-end, établie par les journalistes du Midol. Gallois, Irlandais et Anglais complètent cette équipe, où sont absents Italiens et Ecossais...