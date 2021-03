Lafond : "On va voir si le régional de l'Ehpad va réagir face aux Bleus"

353 vues | 05:23

6 NATIONS - Entre les polémiques du Top 14 et ceux des 6 Nations, Jean-Baptiste Lafond ne sait plus où donner de la tête. Une chose est sûre : Toulouse tient la corde en France, et la France, elle, tient la corde en Europe où elle s'apprête à défier l'Angleterre à Twickenham pour repartir de l'avant et oublier ses histoires extrasportives covidiennes. (Réalisation: Sébastien Petit)