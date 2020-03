VIDEO - Pourquoi l'Ecosse est le XV du Chardon ? Une histoire de vikings et de pieds…

TOURNOI DES 6 NATIONS 2020 – L'Ecosse utilise le chardon comme emblème, notamment dans le monde du rugby où on l'on parle du XV du chardon. Mais savez-vous pourquoi ? On vous explique tout ça. (Réalisation : Glenn Ceillier et Sébastien Petit / Visuel : Quentin Guichard)