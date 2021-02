Des Mauls et Débats : la France, désormais grande favorite du Tournoi

2 717 vues | 06:09

Comme chaque lundi, Des Mauls et Débats analyse le week-end de rugby. Au programme l'équipe de France évidemment, toujours en route pour le Grand Chelem et favorite à la victoire finale, mais ce statut va-t-elle la pousser à changer sa manière de jouer ? Coup de cœur pour Bayonne, coup de gueule contre le MHR, le Stade français et Pau. Et enfin le prono.