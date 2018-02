Farrel, Thomas, Shingler, McInally : Notre XV de la 2e journée

2 387 vues | 02:40

Après chaque journée de compétition, Eurosport et Rugbyrama vous proposent de retrouver en vidéo le XV du week-end, sélectionné par les journalistes du Midol. Cette semaine, les Anglais Farrel et May ainsi que l'Ecossais McInally tiennent le haut du pavé, tout comme Thomas et Shingler malgré la défaite des Français et des Gallois.

