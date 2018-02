Thomas : "Montrer qu'on est pas des pipes"

1 058 vues | 01:31

Teddy Thomas, trois-quarts aile du XV de France samedi contre l'Irlande, veut prouver que les Bleus restent'' des bons joueurs de rugby. On a raté la tournée de novembre, c'est du passé maintenant. On veut gagner et après peut-être que la vitrine du rugby français sera plus belle'', assure Thomas.

