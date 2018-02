Priso : "Avec un Sexton en face, ça ne pardonne pas''

3 956 vues | 01:20

Comme tous ses partenaires, Dany Priso n'avait qu'un nom en tête après la rencontre : Jonathan Sexton... ''C'est dur car on s'est donné les moyens de remonter. Mais avec un tel joueur en face, une faute et ça fait trois points. Même quand on ne fait pas de faute, il arrve quand même à ses fins'', explique Priso, très marqué par la défaite (13-15).

