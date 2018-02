Camara : "Sexton est un petit coquin''

7 229 vues | 01:23

Yacouba Camara est revenu sur le drop victorieux de Sexton à la dernière minute : ''Ce n'est pas un tricheur, c'est un champion. Il avait des crampes et d'un coup ça allait mieux pour lui. Il a bien joué le coup''. Camara veut retirer du positif de cette défaite (13-15) du XV de France : ''On est pas loin. On va travailler pour améliorer ce qui n'a pas été bon''.

