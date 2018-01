16e j. - Azéma : ''Montpellier a eu une poule relevée en Champions Cup''

38 vues | 01:09

Franck Azéma, opposé à Montpellier dimanche, est revenu sur le parcours des Héraultais en Coupe d'Europe. Troisièmes de leur poule derrière le Leinster et Exeter, ''ils avaient un groupe compliqué'' selon le technicien auvergnat. ''On essaiera de reproduire ce que ces équipes ont fait'', promet Azéma, qui n'a pas de marge en Top 14 dans la course aux barrages.

