VIDÉO - 14e j. - Retière : ''Travailler encore et encore''

17 vues | 01:46

Arthur Retière s'est montré abattu après la large défaite à Clermont dimanche à Marcel-Michelin (44-19). ''On essaye toujours mais on a fait trop de fautes de mains. On a subi. C'est compliqué'', assure Retière.

