Vidéo - Vincent Pelo : "Revenir plus forts la saison prochaine"

1 786 vues | 00:39

TOP 14 - Très déçu après la courte et cruelle défaite de La Rochelle face à Toulon en demi-finale du Top 14 (18-15), Vincent Pelo voulait déjà penser à la saison prochaine. Le pilier estime que le Stade Rochelais a pris date et que cette équipe peut aller encore plus haut dans le futur. Mais avant, il faudra digérer ce terrible revers...

