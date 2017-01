Rugby > Top 14 0

0 VIDEO - Top 14 - Lafond : "Attaque, mêlée, conquête... La Rochelle, c'est solide partout"

Publiéle 09/01/2017

TOP 14 - Pour sa première chronique de l'année 2017, Jean-Baptiste Lafond revient sur la belle surprise de la saison, La Rochelle, actuellement dauphin de Clermont et surtout de plus en plus prétendant au titre. (Réalisation : Pierrick de Morel)

