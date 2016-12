Rugby > Top 14 0

VIDEO - Top 14 - Lacroix, Planté, Steyn, Lauret... Notre XV de la 14e journée

26/12/2016

TOP 14 - Comme après chaque journée, Eurosport.fr et Rugbyrama vous proposent leur sélection, poste par poste, des XV joueurs ayant brillé sur les pelouses du Top 14. Et pour cette 14e journée qui s'est jouée juste avant Noël, Brivistes et Clermontois, respectivement vainqueurs du Lou et du Stade français, sont logiquement à l'honneur.

