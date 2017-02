Dulin, Bastareaud, Slade, Du Plessis... Notre XV de la 18e journée

21 769 vues | 02:40

TOP 14 - Comme après chaque journée, Eurosport.fr et Rugbyrama vous proposent leur sélection, poste par poste, des XV joueurs ayant brillé sur les pelouses du Top 14 ce week-end. Une équipe qui met à l'honneur les arrières Brice Dulin (Racing 92) et Mathieu Bastareaud (Toulon), étincelants avec leurs clubs respectifs et bientôt de retour en Bleu.

Eurosport uniquement avec CANAL*