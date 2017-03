VIDEO - Top 14 - All Blacks ou Crusaders ? Paris ou Wellington ? L'interview dilemme de Dan Carter

9 314 vues | 00:39

TOP 14 - Plutôt All Blacks ou Crusaders ? Paris ou Welligton ? Et entre le coq et le Kiwi, il préfère quoi Dan Carter ? Réponses dans cette interview dilemme avec l'ouvreur du Racing 92.

Eurosport uniquement avec CANAL*