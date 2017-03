Aguillon, Mélé, Botia, Nakarawa... Notre XV de la 22e journée

4 032 vues | 02:40

TOP 14 - Comme après chaque journée, Eurosport.fr et Rugbyrama vous proposent leur sélection, poste par poste, des XV joueurs ayant brillé sur les pelouses du Top 14. La 22e journée aura vu briller les Maritimes Botia, Aguillon et Retière, tandis que Nakarawa et Masoe ont été décisifs lors de la victoire du Racing face à Clermont.

Eurosport uniquement avec CANAL*