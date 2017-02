Multiplication des commotions cérébrales : un danger à prévenir et surveiller

4 440 vues | 02:35

Les commotions cérébrales sont de plus en plus nombreuses sur les pelouses de Top 14 et de Pro D2. Un danger à prévenir et surveiller. Les explications d'un neurologue dans l'émission "Les Tontons Flankers" (animée par Christian Califano le vendredi soir à 19h15 sur Eurosport 2).

