VIDÉO - Lions britanniques - Jamie George : ''Les All Blacks ont été parfois vraiment secoués''

VIDEO - Le talonneur britannique, Jamie George, a évoqué le match nul des Lions britanniques et irlandais contre les All Blacks samedi (15-15). Et il s'est montré fier d'avoir autant bousculé ceux qui dominent la planète rugby depuis des années.

