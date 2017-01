Lafond : "Un club prestigieux comme le Stade Toulousain devrait avoir un grand buteur"

4 997 vues | 03:00

CHAMPIONS CUP - Battu de justesse par les Wasps (17-14), le Stade Toulousain peut regretter la maladresse de ses buteurs et notamment celle de Jean-Marc Doussain. Un échec récurrent face aux perches cette saison, et qui intrigue notre chroniqueur Jean-Baptiste Lafond, lui-même ancien buteur du Racing et des Bleus. (Réalisation : Pierrick de Morel)

