Slimani, Heaslip, Lawes, Murray… Notre XV de la 3e journée du Tournoi

6 Nations - Après chaque journée du Tournoi, Rugbyrama et Eurosport vous proposent, poste par poste, le XV des joueurs les plus décisifs du week-end. Une équipe dans laquelle figurent les Irlandais Conor Murray et Jamie Heaslip ou encore le Français Rabah Slimani.

