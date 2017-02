Wilkinson, Andrew, Guscott... les 10 joueurs anglais les plus marquants de l'histoire

14 760 vues | 01:47

6 NATIONS - Avant le début du tournoi et le Crunch à Twickenham entre l'Angleterre et la France, Eurosport et Rugbyrama vous proposent le Top 10 des plus grands joueurs de l'histoire du XV de la Rose. (Réalisation : Pierrick de Morel, Ivan Petros)

