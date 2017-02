VIDEO - 6 Nations - Lafond : "Vakatawa et Nakaitaci sont plus des athlètes que des joueurs de rugby"

618 vues | 03:05

6 NATIONS - Déçu par la prestation du XV de France dimanche contre l'Écosse, notre chroniqueur Jean-Baptiste Lafond a été marqué par les approximations et les erreurs de certains Bleus, et notamment des ailiers Vakatawa et Nakaitaci. (Réalisation : Pierrick de Morel)

Eurosport uniquement avec CANAL*