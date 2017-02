Lafond : "En France, on a des problèmes de conquête, de touche, de mêlée, de dextérité..."

3 103 vues | 03:46

6 NATIONS - Déçu et énervé par la défaite du XV de France samedi face à l'Irlande, notre chroniqueur Jean-Baptiste Lafond a remis en cause les critères de sélection et de formation des jeunes rugbymen tricolores. L'ancien buteur du XV de France et du Racing dresse la liste des points à améliorer pour espérer briller de nouveau au plus haut niveau. (Réalisation : Pierrick de Morel)

Eurosport uniquement avec CANAL*