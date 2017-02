Hogg, Farrell, Picamoles, Gray... Notre XV de la 1re journée du Tournoi

23 351 vues | 02:40

6 NATIONS - Après chaque journée du Tournoi, Rugbyrama et Eurosport vous proposent, poste par poste, le XV des joueurs les plus décisifs du week-end. Et pour cette première journée, Stuart Hogg, meilleur joueur en 2016, a fait très fort avec un doublé contre l'Irlande. Quand à Louis Picamoles, sa prestation face à l'Angleterre fait de lui l'homme du week-end.

