Daly, Gourdon, Stander, Launchbury… Notre XV de la 2e journée du Tournoi

6 Nations - Après chaque journée du Tournoi, Rugbyrama et Eurosport vous proposent, poste par poste, le XV des joueurs les plus décisifs du week-end. Une équipe dans laquelle figure Elliot Daly et Joe Launchbury, décisifs avec le XV de la Rose du côté de Cardiff, ou encore les tricolores Gourdon et Fickou, acteurs majeurs de la victoire des Bleus face à l'Écosse.

